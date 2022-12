Dritto e Rovescio, Del Debbio sotterra i grillini: "Ora hai un lavoro"

Claudio Brigliadori 17 dicembre 2022 a

a

a

Paolo Del Debbio, alias Babbo Natale. Miracolo italiano a Dritto e rovescio, su Rete 4: il conduttore invita in studio una signora che percepisce il reddito di cittadinanza e sotto l'albero le fa trovare un imprenditore in carne e ossa. Il faccia a faccia è rapidissimo, con offerta di lavoro incorporata: «Un contratto da terzo livello, va dai 1.300 ai 1.700 euro al mese. I 1.700 sono lordi, non è colpa mia, prenditela con lo Stato italiano - spiega il signore -. Sono 1.300 euro netti, sono 6 ore e 40 per 5 giorni a settimana».

La donna sgrana gli occhi, poi chiede sgomenta: «Che devo fare?». «La lavapiatti». «Subito immediatamente. Dove devo firmare? Ha visto? Ha già trovato una dipendente». Alla faccia dei navigator, di Giuseppe Conte, delle polemiche politiche. E del reddito, ovviamente. In pochi secondi si è dimostrato che per risolvere il problema del lavoro c'è un unico modo: accettarlo quando qualcuno te lo propone.

Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio? Cosa è successo

È questo il messaggio che anche Nicola Porro, pochi minuti prima, aveva lanciato con forza in studio. Il grillino Gubitosa difende a spada tratta il reddito di cittadinanza parlando di giovani sottopagati: «Chi accetterebbe 500 euro al mese?». E il conduttore di Quarta repubblica esplode: «Io temo che un giovane che non sa fare nulla debba accettare anche 500 euro al mese. Basta con questa storia dei giovani sottopagati, io sono stufo, il diciottenne deve capire che non gli regaliamo i soldi». E ancora: «Un ragazzo di 18 anni deve capire che deve farsi un mazzo così per ottenere una retribuzione adeguata e deve anche comprendere il valore del lavoro. Ci siamo passati tutti, da ragazzi venivamo pagati poco. È una condizione comune».