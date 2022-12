Ballando, esplode il caso-Costamagna: "Quasi sicuro"

17 dicembre 2022 a

Secondo Alberto Matano il favorito per la vittoria è Gabriel Garko. Ma il pubblico di Ballando con le stelle è in ansia, perché il divo delle fiction Mediaset ha rimediato un altro infortunio. Sarà in gara, sabato sera per la finale, ma è ovvio che l'incognita fisico-atletica potrebbe condizionare pesantemente la sua performance in coppia con Giada Lini in vista della "finalissima" di sabato 23 dicembre, il vero appuntamento finale del talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

In attesa di conoscere i nomi delle coppie ripescate per la finalissima (Luisella Costamagna è data da molti come certa) è proprio Giada, compagna di ballo e coreografa dell’attore torinese, a rompere il silenzio sul suo conto rispondendo alle domande di follower, telespettatori e fan sulle sue storie su Instagram. "Lavorare con Gabriel mi affascina molto - ha rivelato la ballerina -, sto imparando tanto da lui e dal suo modo di ragionare. Lo sto valutando moltissimo come persona".



Fino a qui Garko ha conquistato tutti, giuria e pubblico a casa, sfatando il mito che lo vuole solo "bello". Intorno a lui c'era quasi un'aura di intoccabilità, al di là delle polemiche e dei veleni degli scorsi anni sulla sua omosessualità, fino al coming out dello stesso attore a sgombrare il campo dai pettegolezzi. Una vicenda tortuosa ma che, se possibile, ne ha rafforzato l'immagine presso il grande pubblico. Ma la sua maestra di ballo lo tratta come una persona qualunque: "Mi scordo che è Gabriel Garko soprattutto quando lo correggo mentre balla e forse è meglio così", riflette la Lini, che poi ha speso belle parole anche per la Carlucci: "Milly è una donna straordinaria, ho grandissima stima di lei". Per le prossime esibizioni di Garko, infine, la coreografa ha anticipato che sarà un tango a decidere la sorte della sua gara.