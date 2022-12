Memo Remigi, "uno che stava da voi": cala il gelo a Oggi è un altro giorno

27 dicembre 2022 a

a

a

Dopo lo scandalo della palpata, Memo Remigi resta "un innominabile" a Oggi è un altro giorno. La collega molestata in diretta dal grande cantante, Jessica Morlacchi, è ancora in studio. La conduttrice, Serena Bortone, pare non averlo mai più contattato dopo la decisione della Rai di sospenderlo seduta stante. E ora, in collegamento con il programma pomeridiano di Rai 1, è Maurizio Costanzo a riaprire involontariamente la ferita.

"Quelle persone che...": Memo Remigi, un devastante attacco alla Rai





L'occasione la fornisce lo speciale Stanotte a Milano, condotto da Alberto Angela e andato in onda su Rai 1 la sera di Natale. Un documentario ben fatto e assai apprezzato, anche grazie alle eccezionali doti da divulgatore del figlio dell'indimenticato Piero. Costanzo applaude il prodotto e commenta: "E’ stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi". Il riferimento, ovvio, è proprio all'autore di Innamorati a Milano.

"Un malore". Memo Remigi-choc da Massimo Giletti

La regia inquadra uno degli "affetti stabili", Pino Strabioli, che se la ride di gusto forse per stemperare la tensione. Non inquadrata Jessica Morlacchi, che si era vista toccare il fondoschiena in diretta dall'anziano collega. La Bortone, in evidente imbarazzo, cambia subito discorso: "Maurizio, ma la tv non ti annoia mai?". Per la cronaca, Costanzo nelle scorse settimane si era esposto commentando più volte l'accaduto e difendendo Remigi.