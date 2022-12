Selvaggia Lucarelli: "Cosa facevano fare al pubblico di Ballando"

29 dicembre 2022 a

Si scrive Ballando con le stelle, ma si legge Matrix, o un film di fantascienza di quello stampo. Intervistata dal Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli dà una lettura piuttosto inquietante del dietro le quinte dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e del suo ruolo all'interno del programma. "A Ballando - spiega la giornalista e blogger - ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico". Proprio Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato concorrente eliminato alla quinta puntata dopo essere stato duramente criticato dagli altri membri della giuria, ha contribuito ad accendere gli animi, con accuse e sospetti reciproci tra la Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

Un clima sempre più incandescente che la Carlucci non ha contribuito a raffreddare, tirandosi spesso fuori dalle polemiche ("In questo gioco io sono terza - si è difesa la presentatrice -, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro"). La Lucarelli, comunque, non si aspettava un trattamento di favore anche se l'impressione, in determinati momenti, è stata quella di un tiro al piccione contro di lei.

"Dopo un po' che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere - è la sua nemmeno troppo velata accusa ai vertici -. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore".