Oggi è un altro giorno, Amadeus criticato: "Sanremo? Ora funziona così"

Fiordaliso non partecipa al Festival di Sanremo dal 2002 ma non le dispiacerebbe tornare un giorno in gara. A 66 anni la cantante si sente ancora all’altezza, anche perché nelle ultime edizioni colleghi ben più anziani si sono esibiti sul palco del teatro Ariston da concorrenti. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la Fiordaliso ha colto l’occasione di una discussione su Sanremo per lanciare una frecciatina ad Amadeus.

“Tornare a Sanremo? Guarda, quando compierò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona”, ha ironizzato Fiordaliso. “Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni - ha proseguito - e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della fiorda. Io sono ancora di quella età che non va bene. Quando compirò 80 anni sono qui Ama, chiamami”. Serena Bortone si è fatta una risata ma non ha voluto cavalcare la polemica, limitandosi a commentare con un “grande appello”.

Effettivamente in tutte le sue edizioni Amadeus ha infilato degli over con nessuna velleità di classifica. Una sorta di riconoscimento alla carriera che nel 2020 è stato concesso a Rita Pavone, all’epoca 75enne. Poi è toccato a Orietta Berti (78 anni) che nel 2021 si è rilanciata a livello televisivo. A seguire Iva Zanicci (82 anni) nel 2022 e quest’anno ci saranno i Cugini di campagna, con Ivano e Silvano Michetti che hanno 76 anni a testa.