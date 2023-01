Boomerissima, Facchinetti "troppo gonfio": cosa è successo alla sua faccia

12 gennaio 2023 a

a

a

Francesco Facchinetti è stato uno degli ospiti della puntata d’esordio di Boomerissima, la nuova trasmissione di Rai2 che vede Alessia Marcuzzi alla conduzione. Tra l’altro il popolare dj è da apprezzare per aver accettato l’invito della sua ex storica, con la quale ha avuto anche una figlia di nome Mia: i rapporti tra i due sono rimasti buoni.

Eppure su Facchinetti si è scatenata una polemica abbastanza surreale: è infatti stato massacrato dai soliti “webeti” perché è apparso “più gonfio del solito, con un ampio bomber colorato e completamente sbarbato. Facchinetti ha deciso di intervenire per mettere a tacere tutte le malelingue: “Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco…Ero malato, avevo 40 di febbre”.

“La mia faccia è questa qua - ha aggiunto Facchinetti mostrandosi in video - quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un ca***, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia. Ma… ah belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”. Tornando alla trasmissione, Facchinetti è stato solo uno dei tanti grandi nomi schierati per la prima puntata: gli altri “boomer” erano Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno.