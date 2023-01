Piazzapulita, la Sardoni gela Elly Schlein: "Cosa vuol dire?"

13 gennaio 2023 a

"Cosa succede se lei vince e se lei perde? C'è il rischio della scissione?", chiede Alessandra Sardoni a Elly Schlein in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata del 12 gennaio. "Critico il modello di sviluppo attuale, perché ha alimentato le diseguaglianze e sta distruggendo letteralmente il pianeta", risponde la candidata alla segreteria del Pd. "Cosa vuol dire modello di sviluppo attuale?", la incalza la giornalista de La7. "Vediamo che la povertà aumenta e non è successo per caso ma per precise scelte politiche". "Ma non ho capito se vince o se perde cosa farà...", commenta la Sardoni.



Niente, la Schlein non risponde alla domanda. E prosegue, sul voto online "non abbiamo litigato, abbiamo definito le regole e soprattutto non abbiamo mai smesso di essere in Parlamento a fare le nostre battaglie sulle ingiustizie che ha iniziato a fare questo governo". "Ieri è durata anche brevemente la direzione per definire le regole, ma è una questione politica, che riguarda quale partito vogliamo essere in futuro, un partito inclusivo, che non ha paura della partecipazione". E rispetto a una alleanza con il Movimento 5 stelle, conclude Elly Schlein: "Sarebbe irresponsabile non provare a trovare punti di convergenza con le altre opposizioni dentro e fuori il Parlamento" e "il mio lavoro, quando sarò segretario del Pd, sarà provare a convincere gli altri sui tre temi" delle disuguaglianze, del clima e del lavoro.