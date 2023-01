Rampini, profezia su Trump: "Se corre da indipendente...", scenari clamorosi

13 gennaio 2023 a

Federico Rampini, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, nella puntata del 12 gennaio, fa alcune osservazioni sull'assalto dei bolsonaristi al Parlamento in Brasile e sui trumpiani a Capitol Hill. "Non credo proprio che Donald Trump tornerà nel 2024", spiega la penna del Corriere della Sera, parlando delle prossime elezioni negli Stati Uniti.

"Trump è in una fase di declino pesantissimo. Gli eventi del Brasile in qualche modo lo hanno danneggiato", prosegue Rampini. "Il Brasile ha copiato il 6 gennaio 2021 Capitol Hill, non c'è ombra di dubbio: l'America è stata l'esempio a cui i bolsonaristi si sono voluti ispirare ma non c'è nessuna internazionale sovranista che progetta assalti", quindi sottolinea anche le date in cui si sono verificati i due assalti: "I bolsonaristi si sono scatenati esattamente due anni e due giorni dopo Capitol Hill". E "c'è un altro aspetto", continua Rampini: "Bolsonaro e Trump sono due apprendisti stregoni che stanno perdendo il controllo della loro base".

Qui l'intervento di Federico Rampini da Corrado Formigli

Quindi il giornalista conclude il suo intervento facendo una previsione su quanto succederà appunto nel 2024 per le elezioni americane: "O Trump perde addirittura da subito la corsa alla nomination repubblicana, visto che ormai ha tanti oppositori all'interno del partito repubblicano", dice Rampini, "oppure si presenta come indipendente facendo perdere i repubblicani" e portando di nuovo alla vittoria elettorale i democratici.