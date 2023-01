Forum, "tutto finto: ora basta", che siluro contro la Palombelli

13 gennaio 2023 a

"Ho deciso di non seguire più il programma perché ormai è diventato platealmente finto": una telespettatrice, la signora Claudia da Tivoli, lo ha scritto ad Alessadro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, riferendosi a Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. "Si è sempre saputo che i casi giudiziari vengono rappresentati da attori pagati, ma con tutti i professionisti che ci sono in circolazione, non possono assoldare gente più capace?", si è chiesta la signora Claudia. Che poi ha continuato: "Persone più capaci non sarebbero in grado di rendere verosimili le cause che vengono discusse?".

"Credo che la scelta di interpreti non troppo professionali sia fatta proprio per mantenere un po’ di realismo - ha risposto Cecchi Paone -. Le storie esposte devono pur sempre assomigliare a ciò che succede davvero e lo stesso vale per i protagonisti". Poi, in merito agli attori che interpretano le storie, ha chiarito anche: “I protagonisti in fondo sono persone comuni”.

Critiche a parte, Forum continua il suo percorso di successo su ben due dei canali Mediaset, dato che ormai da molti anni va in onda sia a mezzogiorno su Canale 5 che nel primo pomeriggio su Rete 4. E la padrona di casa è quasi giunta al traguardo dei dieci anni, avendo preso il posto di Rita Dalla Chiesa a settembre del 2013. A lanciare il format a metà degli anni Ottanta, invece, era stata Catherine Spaak, venuta a mancare ad aprile dello scorso anno.