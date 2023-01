Non è l'Arena, scoop di Giletti su Totti: cosa manda in onda

15 gennaio 2023 a

Massimo Giletti esordisce nella prima puntata del 2023 con uno scoop dietro l'altro. Non è l'Arena, in onda su La7 domenica 15 gennaio, tratterà dell'ultima rivelazione su Francesco Totti. In particolare il conduttore manderà in onda degli "audio esclusivi". Al centro i famosi rolex che - spiega Giletti - "si dice abbia giocato al casinò di Montecarlo". Nel filmato si sente l'ex calciatore della Roma dire: "Non so di chi ca*** siano quegli orologi...qualcuno gli avrà fatto mettere sopra il mio nome".

Gli orologi, stando a quanto rivelato giorni fa dal sito Dagospia, avevano sul retro l’incisione "Totti" e sarebbero stati venduti a Montecarlo nell’estate del 2020 a 15mila euro l’uno. Ma non è finita qui, perché su La7 apparirà per la prima volta in tv Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la nuova compagna del "pupone". Insomma, un inizio con il botto quello di Giletti.

In studio, oltre a Caucci, Francesca Chaouqui, ma anche l’ex senatore Gianluigi Paragone, fondatore e capo del movimento Italexit. Tra i giornalisti, invece, spazio a Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano, Iuri Maria Prado de Il Riformista e Candida Morvillo, firma de Il Corriere della sera. Saranno loro a discutere con il conduttore delle notizie di attualità.