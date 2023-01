Striscia la Notizia, bufera su Sanremo: notate niente? Occhio al logo

21 gennaio 2023 a

Occhi puntati sulla Rai. Questa volta Striscia la Notizia mette nel mirino Sanremo. Nella puntata in onda sabato 21 gennaio su Canale 5 l'inviato torna con "Rai Scoglio 24", la rubrica del programma dedicata alla tivù di Stato. O meglio, ai suoi sprechi. A pochi giorni dall’inizio di Sanremo, Pinuccio porta alla luce un curioso retroscena sul logo del Festival: "Come per ogni edizione, il reparto grafico Rai realizza i nuovi loghi della kermesse - esordisce per poi continuare -. Quest’anno, nonostante il regista e il direttore artistico Amadeus avessero gradito le grafiche, dopo pochi giorni il direttore della Comunicazione e il direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta hanno deciso non solo di far fare il lavoro daccapo, ma di appaltarlo a una società esterna".

Uno spreco di soldi che ha scatenato la reazione dei sindacati Rai, che in una lettera ipotizzano "una sorta di parallelismo ombra per l’assegnazione della commessa con una società esterna". Intanto proseguono i servizi su Aboubakar Soumahoro.

L'ultimo dubbio del programma di Antonio Ricci è come, l'attuale deputato, nonostante abbia dichiarato di guadagnare 9 mila euro abbia ottenuto un mutuo di 270 mila. Mutuo che ha contratto assieme alla moglie, indagata per la gestione della sua cooperativa.