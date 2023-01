Che tempo che fa, Fazio sfregiato: “Piagnucolone, stai sui cogl***”

22 gennaio 2023 a

Poco dopo l’inizio di una nuova puntata della ventesima edizione di Che tempo che fa, su Rai3, Fabio Fazio è stato attaccato gratuitamente sui social con tanto di hashtag ufficiale. Curiosamente chi gestisce l’account Twitter del programma ha deciso di rispondere in maniera ironica per prendere le difese del conduttore, che non poteva difendersi da solo - semmai avesse voluto - dato che proprio in quel momento era in onda.

“Ma Fazio - ha twittato un utente a Che tempo che fa - non aveva piagnucolato che voleva andarsene perché ‘tutti lo odiavano’? Beh, Fabio, stai ancora sui cogl*** a più di meta degli italiani. Quando ti togli dai piedi?”. Un attacco improvviso e gratuito, a cui la trasmissione ha deciso di rispondere con della sana ironia: “Queste dichiarazioni le ha trovate su Novella Bella?”. Ormai Fazio sarà abituato a questo genere di commenti, dato che gli vengono rivolti continuamente, anche da persone di una certa rilevanza.

Ad esempio l’anno scorso è stato duramente criticato da Bruno Voglino, noto autore televisivo. Intervistato da La Repubblica, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c’era qualcosa di più. Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa. Se è buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi”.