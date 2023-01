Zona Bianca, "ecco chi deve avere paura": Bassetti a valanga

23 gennaio 2023 a

Nelle prossime settimane registreremo un aumento di casi di Covid, ma non siamo noi a doverci preoccupare. Chi rischia seriamente questa nuova ondata di contagi sono i cinesi. Ne è convinto l'infettivologo Matteo Bassetti che ha spiegato che "la popolazione italiana corre meno rischi grazie alle vaccinazioni". Il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martini di Genova ospite a Zona Bianca su Rete4, chiamato a dire la sua nel dibattito se il Capodanno cinese, che si festeggia in questi giorni anche nelle città italiane così come in Cina ha precisato che "la popolazione italiana corre meno rischi grazie alle vaccinazioni".

Per questo, ha puntualizzato Bassetti: "Non dobbiamo avere paura, sono i cinesi che devono averla". "Vedremo un aumento dei casi", ha aggiunto, "ma credo che dobbiamo oggi guardare con occhi molto diversi al Covid rispetto a come lo guardavamo un anno fa. E quindi non più dare i numeri tutti i giorni, non andare più a guardare esattamente cosa succede, ma guardare unicamente se aumentano le forme gravi e le ospedalizzazioni. Un modo diverso di porsi nei confronti del Covid, rispetto a quanto avvenuto negli ultimi tre anni".