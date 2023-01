Myrta Merlino, la domanda imbarazza Renzi: "Glielo ha regalato Agnese?"

24 gennaio 2023 a

a

a

"Su le mani!": Myrta Merlino lo ha detto a Matteo Renzi, suo ospite a L'Aria che tira su La7. Il senatore e leader di Italia Viva ha risposto in maniera un po' interdetta e titubante all'inizio: "Come?". A quel punto la conduttrice si è affrettata a spiegare la sua richiesta. "No, non voglio arrestarla ma solo vedere il suo smart ring, gliel'ha regalato Agnese?", ha detto riferendosi alla moglie dell'ex premier.

"Se va a letto con sua cugina...": Feltri travolge magistrati e spioni

"Qui siamo al paradosso - ha risposto ironicamente Renzi - poi non vorrei che questa società che li produce magari scopriamo che è una società per cui mi indagano subito". Alla fine, però, si è prestato al gioco e ha spiegato: "L'ha comprato mia moglie su Internet e ha i sensori per quando corro. Ce li hanno anche gli orologi i sensori, ma questo ha una precisione maggiore e mi serve perché ho deciso di fare il triathlon, se riesco a prepararmi".

Siparietto Merlino-Renzi a L'Aria che tira

"Si è defilato": Myrta Merlino distrugge il M5s con tre semplici parole

"Ora la intercettano anche con lo smart ring", ha scherzato allora la Merlino. E il senatore prontamente ha risposto: "Mi possono intercettare quanto vogliono, l'hanno già fatto, mi hanno controllato tutto. Io sono stato l'uomo più vivisezionato d'Italia...".