Tony Sperandeo, rissa con Cruciani: "Per favore, lascia perdere"

Botta e risposta durissimo tra Tony Sperandeo e Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del dibattito c'è di fatto la cattura di Matteo Messina Denaro. In collegamento da Campobello di Mazara, un sindacalista afferma che nel territorio del trapanese lo Stato non è mai arrivato e che la mafia ha trovato terreno fertile proprio per questo motivo, offrendo occupazione lì dove mancava l'intervento delle istituzioni. Cruciani ha replicato in modo duro alle parole del sindacalista affermando che non si può giustificare la presenza di Cosa Nostra aggrappandosi all'alibi dell'assenza di lavoro.

Subito dopo però è intervenuto Tony Sperandeo che ha voluto dire la sua. Rivolgendosi proprio verso Cruciani, l'attore ha affermato: "Lo Stato in Sicilia non c'è mai stato. Lacia perdere, per favore. Adesso che sono arrivati tutti per la cattura di Matteo Messina Denaro, io chiedo una sola cosa, quella di restare e di non andare via per aiutare i siciliani a combattere davvero la mafia tutti i giorni. Ribadisco, lo Stato in Sicilia non c'è e per questo Giuseppe ti dico di lasciar perdere...". In studio gli animi si sono subito surriscaldati ma di fatto dopo qualche minuto tutto è tornato alla normalità.