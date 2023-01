Verissimo, Alice Campello: "17 trasfusioni, ho rischiato di morire"

28 gennaio 2023 a

Un post-parto drammatico quello vissuto da Alice Campello, che nei giorni scorsi ha dato alla luce la sua quartogenita, Bella. E' stata lei stessa a raccontarlo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. L'imprenditrice e moglie del calciatore Alvaro Morata ha raccontato che il parto cesareo è andato bene e che tutto sembrava essersi concluso positivamente.

Il problema si è verificato una volta uscita dalla sala parto, quando si è sentita male e ha notato del sangue nel lettino. “Ho aperto la coperta è avevo un’emorragia enorme - ha raccontato la Campello -. Alvaro l’ho visto sbiancare e poi non ricordo più nulla”. Poi ha raccontato di essere rimasta incosciente per ben dodici ore, finendo quindi in sala operatoria. "Ho avuto 17 trasfusioni di sangue, un’emorragia che non si fermava più”, ha spiegato alla Toffanin, visibilmente coinvolta dal punto di vista emotivo dalla vicenda dell’ospite.

“Per molte ore i medici non sono riusciti a fermarla - ha continuato l'imprenditrice -. All’ultimo minuto hanno inserito quello che in Spagna chiamano un palloncino nell’utero”. Alice ha raccontato di avere persino rischiato di morire: “Abbiamo aspettato fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. I medici mi hanno detto che nel togliere il palloncino, se l’emorragia si fosse fermata, avremmo potuto stare tranquilli, se invece fosse continuata, avrebbero dovuto togliere l’utero. Altrimenti sarei morta. Grazie a Dio, tolto il palloncino tutto è andato bene”. Parlando dei suoi genitori e del marito Alvaro, l'influencer ha detto che sono rimasti tutti molto provati dall’accaduto: “Sono cose che ti toccano per tutta la vita”.