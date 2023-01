Zona bianca, Briatore: "Meglio il governo Meloni del precedente"

30 gennaio 2023 a

Flavio Briatore scatenato da Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 29 gennaio. "Il governo ha fatto benissimo ad abolire il reddito di cittadinanza", tuona l'imprenditore. "Si è capito subito che questo reddito era al 70 per cento non buono e per il 30 per cento andava a chi ha davvero bisogno. Lo dovevano cambiare e non lo hanno mai cambiato", attacca Briatore. "Il problema vero è che i ragazzi di 25-30 anni devono andare a lavorare, non possono stare a casa. Devono fare sacrifici, come abbiamo fatto tutti".

Eppoi "non c'è un ente che controlla i lavoratori" dice ancora l'imprenditore riferendosi ai controlli per evitare i furbetti sui posti di lavoro. "In Italia non puoi licenziare nessuno, e tutti fanno quello che vogliono".

Rispetto all'esecutivo, Briatore sostiene che "i ministri di questo governo e il primo ministro, donna, la Meloni stanno facendo un buon lavoro. Questo governo è migliore di quello precedente". Quindi stronca il Movimento 5 Stelle: "Erano quelli seri che dovevano aprire le scatolette di tonno e ora rubano i biglietti dei treni", dice riferendosi allo scandalo dei carnet di biglietti dei treni gratuiti stampati prima della fine della scorsa legislatura dai grillini. "Per me quello che hanno fatto è un furto. Hanno votato i grillini e ci siamo trovati questi".