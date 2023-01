Che tempo che fa, Cracco irriconoscibile: come lo spiega a Fazio

31 gennaio 2023 a

Carlo Cracco è stato uno degli ospiti in studio dell’ultima puntata di Che tempo che fa, su Rai3. L’ex volto storico di Masterchef aveva Luciana Littizzetto al suo fianco e Sabrina Ferilli collegata da remoto per presentare la nuova stagione di Dinner Club, il programma di cucina e intrattenimento che è visibile su Amazon Prime.

Presentatosi in trasmissione con un completo - giacca e pantaloni blu scuri e una camicia azzurro chiaro - il noto chef veneto è apparso più magro del solito. Fabio Fazio glielo ha fatto subito notare: “Sei dimagrito Carlo, come mai?”. Il diretto interessato aveva già affrontato l’argomento con la Littizzetto e ha risposto così: “Dicevo prima a lei che forse lavoro troppo”. D’altronde Cracco non è dimagrito in maniera sconvolgente, ma di certo evidente: in particolare, il volto sembra un po’ più scavato del solito, ma l’importante è che non esiste alcun motivo serio per cui preoccuparsi.

Per il resto si è parlato molto di Dinner Club, che non è il classico programma di cucina ma si distingue per un format che mescola viaggio, esplorazione e divulgazione culinaria. Cracco accompagnerà i “concorrenti” di questa nuova stagione, che saranno Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini e Paola Cortellesi. La Littizzetto e la Ferilli saranno invece le “socie onorarie” del Dinner Club.