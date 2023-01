Striscia contro Giannini: "Campione della libertà? In un mese..."

31 gennaio 2023 a

Nuovo appuntamento con "I nuovi mostri", la rubrica di Striscia la Notizia. A guadagnarsi il primo posto nella puntata di lunedì 30 gennaio in onda su Canale 5, Massimo Giannini. O meglio, quella che Ezio Greggio definisce "la performance artistica". Il direttore de La Stampa, infatti, negherebbe la possibilità di replica. "C'è - rincara la dose Greggio - chi le notizie non le sa e chi non le vuole sapere, ma c'è anche chi le notizie non le vuole dare". Il motivo? "Questo campione della libertà ci nega da più di un mese la possibilità di replica". Poi i numeri che smascherano il direttore del quotidiano: "Con Giannini alla direzione, La Stampa ha perso quasi 20mila copie. Saranno contenti gli Agnelli di come Giannini sta martoriando il loro organo di stampa".

Il riferimento è a un articolo uscito il 15 dicembre scorso. Articolo a cui Striscia voleva replicare. Risultato? Richiesta ignorata. Qui la precisazione: "Gentile Direttore, Le scriviamo in merito all’articolo uscito il 15 dicembre su La Stampa dal titolo 'L’eterno Drive In del Cavaliere'. Un minestrone di parole e date a caso, in cui si fa moltissima confusione, chiamando in causa a sproposito la trasmissione di Antonio Ricci. Inoltre, sottolineiamo che le Veline di Striscia la notizia non sono mai state coinvolte in nessun tipo di scandalo. Pertanto, l’accostamento a escort e bungabunga è del tutto illegittimo e oltremodo offensivo per chi ha ricoperto e ricopre questo ruolo. Ugualmente illegittimo è mettere sullo stesso piano Drive In, Non è La Rai, Bagaglino. Interpretiamo queste parole come uno degli ultimi schizzi prodotti dalla cosiddetta “macchinetta” del fango, così definita da Antonio Ricci, avviata dai giornali del Gruppo Editoriale L’Espresso più di vent’anni dopo la fine della messa in onda della trasmissione".

