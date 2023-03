Belve, Fagnani tagliata e furiosa? "Perché è successo": voci in Rai

01 marzo 2023 a

a

a

La seconda puntata della nuova stagione di Belve ha confermato gli ascolti della prima: il 4,5% di share non è malvagio, considerando la situazione di Rai2 e soprattutto l’enorme competizione del martedì sera a livello di talk show, tra DiMartedì, Cartabianca e Fuori dal Coro. Di certo le interviste di Francesca Fagnani non passano mai inosservate, dato che poi ottengono ampia risonanza mediatica.

"Una poesia di...": disastro clamoroso di Casalino dalla Fagnani, cala il gelo

L’ultimo ospite è stato Rocco Casalino, dopo il quale era previsto il segmento di Belve After. Dopo la pubblicità, però, è iniziato direttamente Stasera C’è Cattelan: gli spettatori si sono chiesti il motivo e c’è anche chi ha avanzato il sospetto di una censura. La direzione intrattenimento prime time Rai è allora intervenuta per fugare ogni dubbio e precisare che “non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda”.

“Quanti soldi hanno dato a Wanda Nara”: Belve, la cifra choc

“Tale ritardo - riporta Davide Maggio - non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. Belve After sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”. Quindi nessun caso, solo un piccolo problema che ha fatto sì che saltasse il segmento finale del programma della Fagnani, che comunque spopola sui social e sul web.