Mago Forest piccante con Belen e Hunziker: "Posso?", cala il gelo

"Unendo i loro nomi, Michelle e Belen, viene fuori Michel(e)n, come la guida Michelin": Mago Forest, ospite di Michelle Impossible su Canale 5, si è reso protagonista di questa gag proprio assieme alla Hunziker, conduttrice del programma, e alla Rodriguez, ospite dello show. "Non è male", ha commentato la showgirl argentina. A quel punto Mago Forest ha rincarato la dose e ironicamente ha chiesto: "Posso essere il vostro omino Michel(e)n?". E tutti giù a ridere in studio.

La partecipazione di Belen alla trasmissione di Michelle non ha tradito le attese. Anzi. Le due insieme hanno confermato, tra battute e ammiccamenti, di essere una coppia d'eccellenza di Mediaset, bellissime e padrone della scena. La conduttrice di origine svizzera ha pubblicato anche una foto con la Rodriguez subito dopo la messa in onda del suo one woman show. Nell'immagine condivisa su Twitter, Belen e Michelle posano assieme davanti alla telecamera. A corredo dello scatto di coppia questa didascalia: "Je ne regrette rien", cioè "Non mi pento di niente". Una citazione dell'immensa Edith Piaf. Nella foto lei e la Rodriguez, che indossano degli elegantissimi abiti da sera, gli stessi messi in scena, si abbracciano mostrando un sorriso ammaliante.