L'eredità, Insinna sconvolto dalla concorrente: "Mi hai spaventato"

Colpaccio a L'Eredità: la campionessa Cristina Novelli supera non senza patemi la Ghigliottina, prova finale del quiz show di Rai 1, e può brindare con Flavio Insinna portandosi a casa un montepremi da 95mila euro in gettoni d'oro. Come si suol dire in questi casi: vita stravolta in pochi minuti.

Momento di grande tensione quando di fronte a uno dei cinque indizi, Francoforte, Insinna ha fatto venire un dubbio alla concorrente. A inizio Ghigliottina, la campionessa ha ammesso di non avere ancora del tutto superato la delusione della sera prima: "Ho ancora il polso che mi trema". Flavio prova a rincuorarla: "Dai, stasera ci riproviamo". E mai profezia si rivelerà più azzeccata.

I cinque indizi sul tavolo sono: "Francoforte", "Chiacchiere", "Consumare", "Anche" e "Zero". Proprio il nome della città tedesca, sede della Banca centrale europea che è stata guidata dall'ex premier Mario Draghi e snodo politico-finanziario cruciale per l'Europa, mette sul chi-va-là la signora. Risposta convinta: la chiave dell'indovinello è "Meno", come Francoforte sul Meno.

E qui entra in gioco Insinna, che ascoltando la motivazione di Cristina strabuzza gli occhi: "Ma non è sul Reno?". La campionessa però è convintissima: "E’ sul Reno e anche sul Meno". Insinna a questo punto si arrende: "Mi ha spaventato una cosa, la tua veemenza: 'Anche sul Meno!', com’è che mi hai risposto?". Quindi, il trionfo, con Cristina che si porta a casa il malloppo, si intasca quasi 100mila euro e brinda con il conduttore e i prof Samira Lui e Andrea Cerelli. Non resta che farle i complimenti.