Verissimo, il dramma di Matilde Brandi: "Ho capito che mio marito..."

Tempo di confessioni per Matilde Brandi, che si racconta e si sbottona nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 4 marzo. La Brandi parla della fine del suo matrimonio, del periodo buio che ne è seguito e di come però ora è tornata a sorridere grazie a Francesco, il suo nuovo compagno, che le ha anche fatto una sorpresa in studio.

"Il mio matrimonio è cambiato nel corso del tempo. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello ho capito che mio marito non voleva più stare con me. Era comunque un po' di tempo che non c'erano più le attenzioni che un uomo dovrebbe riservare alla propria donna", ricorda con dolore Matilde Brandi.

E ancora: "Il periodo dopo la separazione è stato triste perché io avevo un po' perso le speranze nell'amore e comunque dopo essere stata 16 anni con una persona è difficile ripartire da zero. Poi però, nella mia vita è arrivato Francesco e il nostro Cupido è stata Manila Nazzaro", ammette la showgirl. Infatti fu proprio la Nazzaro a farli conoscere dopo un pranzo. E da quel giorno, non si sono più lasciati.