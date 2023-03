C'è posta per te, il messaggio della De Filippi a Costanzo: Italia in lacrime

05 marzo 2023 a

a

a

Dopo il lutto, dopo l'addio al marito, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna in televisione. Lo ha fatto nella serata di sabato 4 marzo con C'è posta per te, in onda su Canale 5.

Ma a ridosso della puntata, poco prima che iniziasse il dating-show, sugli schermi è apparso un messaggio scritto proprio dalla conduttrice, che si è rivolta a tutte le persone che le sono state vicino in questo momento, il più difficile.

"Roma 4 marzo 2023 – Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto Maria". Questo il messaggio che la De Filippi ha voluto mandare in onda, prima che uscisse la scritta "puntata registrata". C'è posta per te, infatti, era stato confezionato prima dell'addio a Costanzo.