CartaBianca, la "successione" in Rai: chi può prendere il posto della Berlinguer

08 marzo 2023 a

a

a

La Rai starebbe già lavorando al palinsesto estivo, che spesso viene stravolto. Sotto la lente ci sarebbe soprattutto lo spazio occupato da Cartabianca il martedì in prima serata. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la direzione Approfondimenti starebbe lavorando a un nuovo talk show: "Un prodotto destinato al prime time estivo di Rai 3, al martedì sera dopo lo stop a CartaBianca", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

"Cambiare auto? No, vi dico cosa accadrà": bomba-Briatore in tv

L'anno scorso a prendere il posto di Bianca Berlinguer fu la trasmissione Filorosso, condotta da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, che però non ottenne il successo sperato. Adesso si starebbe parlando di un prodotto totalmente diverso. Chi ci sarà alla conduzione? Non sarebbe ancora certo.

"Come la Meloni degli inizi": Corona, il dettaglio sulla Schlein

Ci sarebbero delle novità, poi, anche sulla seconda serata di Rai 2: pare che si stia lavorando al programma "Underdog-Ho vinto la scommessa" condotto dalla giornalista Laura Tecce. Si tratterebbe - come scrive Candela - di una trasmissione fatta di interviste a imprenditori, sportivi, giornalisti e politici. Le puntate sarebbero dieci, cinque previste a giugno e cinque a settembre. Sempre nella seconda serata di Rai 2, poi, potrebbe arrivare anche un'altra trasmissione, condotta da Monica Setta. In questo caso, però, non si sa nulla di più.