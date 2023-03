Zona Bianca, Brindisi fatto fuori? E lui... adesso tutto torna

09 marzo 2023 a

a

a

I bassi ascolti fanno finire Zona Bianca sotto la lente di ingrandimento. Ad avanzare l'ipotesi che il programma di Rete 4 venga sospeso, o Giuseppe Brindisi sostituito, è stato Giuseppe Candela che su Dagospia ha scritto: "Che futuro avrà il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4? Per ora la riconferma sarebbe a rischio". Al posto del conduttore potrebbe, sempre secondo il retroscena tutt'altro che ufficiale, Francesco Vecchi. Il co-conduttore di Mattino 5 è da tempo in pole per una trasmissione serale, ma senza aver ottenuto ancora conferme. Che sia questa la volta buona?

"Giuseppe Brindisi a rischio: chi può sostituirlo", le voci scuotono Mediaset

Forse non per Brindisi. Il giornalista, raggiunto da Davide Maggio, ha risposta in maniera sibillina. "Hic manebimus optime (Ossia, 'qui staremo benissimo')", sono state le sue parole. E così l'ipotesi che il talk chiuda risulta sempre più lontana. Ma non solo. Brindisi ha tenuto a precisare che le novità introdotte nel format dell’ultima puntata, come quella del pubblico in studio, non sarebbero soluzioni adottate per scongiurare la cancellazione.

Zona Bianca ha avuto inizio nell’aprile 2021 e da allora va in onda senza sosta nel prime time di Rete 4. Al momento occupa lo spazio della domenica, una giornata parecchio complessa. La sfida è infatti contro la fiction di Rai1, Non è l’Arena e Che Tempo Che Fa.