Cruciani contro il medico Amodeo: "Lei non mi risponde!"

10 marzo 2023 a

a

a

"Il governo è responsabile o no?". Giuseppe Cruciani pone questa domanda più volte a Orlando Amodeo, il medico calabrese tra i primi ad accusare la mancanza di soccorsi tempestivi che avrebbe portato al naufragio di Cutro e alla strage di migranti a poche decine di metri dalle acque della Calabria.

"Questa è solo malafede". Cutro, lo sfogo durissimo di Salvini davanti a tutti

Cruciani, conduttore della Zanzara su Radio 24, e Amodeo (moto attivo politicamente e sul piano umanitario nonché candidato in passato con Sinistra italiana) si fronteggiano a Dritto e rovescio, su Rete 4. Il primo è in studio da Paolo Del Debbio, il secondo in collegamento. I toni sono aspri.



"I salvataggi si fanno in mare - incalza il dottor Amodeo -, non si fanno sulla costa. Perché sulla costa può succedere la tragedia, quello che è successo. Questo è il problema". "Ma il governo è responsabile o no?", domanda Cruciani. "Lei non mi risponde. Lei pensa che il governo sia responsabile o no?". "La domanda è mal posta!", si scalda la giornalista Claudia Fusani, non inquadrata dalla regia. "Silenzio!", la redarguisce Del Debbio.

"La Meloni lo sta facendo": il colpo-Gruber, la Schlein balbetta

"Io da uomo dello Stato non risponderò mai a questo, non sono io a doverlo dire. Ci penseranno il nostro Parlamento e i nostri procuratori. Le dico soltanto che i salvataggi si fanno in mare". "Bravo!", esulta ancora la Fusani. "E allora non risponda...", allarga le braccia Cruciani.