Squalifica lampo, "volgare e intollerabile": ovazione e lacrime al GfVip

Il filo dei “Donnalisi” si è spezzato. Edoardo Donnamaria è stato squalificato in tronco, ora Antonella Fiordelisi è rimasta da sola nella casa del Grande Fratello Vip 7. I provvedimenti durissimi annunciati da Alfonso Signorini sono stati messi in atto. Oltre a Donnamaria, anche Edoardo Tavassi è stato ammonito ed è sotto osservazione. Stop alle parolacce, stop ad atteggiamenti aggressivi e volgari, stop al malcostume dilagante nella Casa.

Il primo a finire in confessionale è stato Tavassi, richiamato all’ordine dal conduttore del programma per aver spaccato una stecca da biliardo lo scorso martedì: “No, non me fate fuori per una stecca da biliardo”, ha subito esclamato impaurito Edoardo, salvo poi tirare un sospiro di sollievo, quando ha capito di esser stato solo ammonito.

Non si è salvato, invece, Donnamaria e questa è l’accusa finale di Signorini: “Mercoledì, mentre preparavi un panino hai superato di nuovo il limite con Antonella”, alludendo ad una ennesima esplosione di volgarità verbale. E la bomba: “Sei squalificato!”. Il concorrente, spiazzato, è riuscito solo a dire “Mi Dispiace”. La notizia ha causato un’altra esplosione, quella delle lacrime di tristezza di Antonella Fiordelisi, che si è sentita colpevole e perduta. Gli altri concorrenti e lo stesso Signorini hanno provato a consolarla e a farle capire che le responsabilità non sono sue, ma di Donnamaria. Sui social è scoppiato il caos, c’è chi ha protestato, chi ritiene che altri concorrenti abbiano fatto peggio, chi pensa che la squalifica sarebbe dovuta arrivare prima. Chi, infine, accusa la produzione di essere colpevole di non aver corretto il tiro molto prima.

Prima dell’uscita finale di Edoardo, i Donnalisi si sono incontrati e abbracciati, dando vita a un momento romantico. Vedendo Antonella piangere, Donnamaria l'ha rassicurata: "Non sto andando in guerra, vado a casa. Ti ho lasciato il posto in finale". Al che Signorini replica: “Alla fine a qualcosa il Grande Fratello Vip è servito, perché Edo esce, ma i Donnalisi restano". L’opinionista di Forum conferma: "Per me l'obiettivo non era arrivare in finale, ma uscire di qua con Antonella. Almeno ci allontaniamo in un periodo positivo per noi".