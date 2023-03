Migranti, Rampini: "Quanto accade in Nord Europa cancella la vicenda italiana"

10 marzo 2023 a

Si parla della questione dei migranti e di Cutro da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 10 marzo e Federico Rampini parla di un fatto di cui però nessuno parla. "I numeri di quello che sta accadendo nel nord Europa cancellano completamente la vicenda italiana, è completamente obnubilata". Il giornalista del Corriere della Sera pone l'attenzione sui due milioni di profughi ucraini in Polonia e in Finlandia: "L'Italia ha una storia piccola piccola in confronto alla Finlandia. Stanno scappando dappertutto cacciati dalla carneficina dei russi", conclude Federico Rampini.

Prima dello scrittore era intervenuto sempre a proposito dell'emergenza sbarchi che sta avvenendo in questi giorni l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Che ha sottolineato l'importanza di una politica europea in tema di immigrazione. "Le organizzazioni di trafficanti di esseri umani sono collegate ai governi dai quali partono come Turchia e Libia. L'unica strada è un Europa forte che crei corridoi umanitari".

Anche secondo Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega "bisogna lavorare in Europa con una voce unica affinché il famoso meccanismo di redistribuzione dei migranti possa funzionare"