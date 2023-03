Montanari accusa Meloni: "Arrivata al potere col nemico nero africano"

10 marzo 2023 a

Cutro e la questione dei migranti sono al centro della puntata del 10 marzo di Otto e mezzo su La7. La conduttrice Lilli Gruber chiede al professor Tomaso Montanari se non è "troppo forte" il titolo "Strage di Stato" contro Giorgia Meloni. per i 73 immigrati morti nel naufragio al largo delle coste calabresi. E lui risponde: "Non mi pare troppo forte. Questa destra è arrivata al potere creando il nemico nero africano, Giorgia Meloni ha parlato più volte del fatto che i bianchi saranno sostituiti con un disegno dai neri e dai musulmani. Chi costruisce questo odio e su questo odio costruisce il potere è responsabile di quello che è successo". E ancora attacca Montanari: "Il disprezzo umano trapelato sulla terrificante vicenda di Cutro che non ha nemmeno incontrato i familiari ha reso evidente tutto questo".

Qui l'intervento di Tomaso Montanari a Otto e mezzo

"L'Italia, anche da un punto di vista cinico, ha bisogno di migranti, dunque cosa si dovrebbe fare?", ragiona ancora Montanari. "Dovremmo andare a prenderli noi in modo sicuro. Non c'è dubbio che questi flussi fanno parte di una realtà che non si può fermare. Il problema è che c'è solo la propaganda della destra", conclude il rettore dell'Università per stranieri di Siena.