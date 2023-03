L'eredità,la campionessa cade. Insinna: "Ricorderemo"

11 marzo 2023 a

a

a

Colpo di scena a L'Eredità su Rai 1. La campionessa Arianna, dopo aver scritto sul cartellino quella che inizialmente pensava potesse essere la risposta corretta della ghigliottina, ha capito che la parola che l’avrebbe fatta vincere era invece un’altra. In genere i concorrenti ci arrivano solo dopo che il conduttore, Flavio Insinna, svela il cosiddetto "sesto indizio". Quest'ultimo infatti viene comunicato alla fine, quando la risposta del concorrente è già stata data, così da mettere i campioni sulla strada giusta.

"Chi vorrebbe far fuori Flavio Insinna": l'indiscrezione che terremota la Rai

Questa volta però è successo qualcosa di inedito. La campionessa ha capito di aver dato la risposta sbagliata prima ancora che il presentatore le rivelasse il "sesto indizio". Flavio Insinna ha sottolineato come la concorrente sia riuscita a capire la risposta corretta senza ricevere alcun aiuto, anche se era ormai troppo tardi. “Sta virando verso la risposta corretta senza che io le abbia dato alcun aiuto”, ha detto il conduttore.

"Mi hai spaventato": la concorrente sconvolge Flavio Insinna, attimi di gelo

I cinque indizi per indovinare la parola nel gioco finale, la ghigliottina, erano "caffè", "spettacolo", "mattino", "inchiesta" e "abbonamento". La campionessa, allora, sul cartoncino a sua disposizione ha scritto "Rivista" come risposta. “Mi sono ricordata, però, che il Mattino è un giornale”, ha ammesso Arianna poco dopo aver scritto la risposta e consegnato il cartellino. E la risposta che l’avrebbe fatta vincere era proprio "Giornale". La cifra in palio non era altissima, 5.625 euro, ma la delusione è stata comunque tanta, proprio perché alla fine alla parola corretta la campionessa ci è arrivata, anche se troppo tardi. "La ghigliottina di questa sera la ricorderemo”, ha commentato, a fine trasmissione, Flavio Insinna.