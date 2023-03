Amici, la De Filippi con la voce strozzata: tutto stravolto dal lutto

12 marzo 2023 a

a

a

Un lungo, fortissimo applauso. Poi la standing ovation: il pubblico di Amici si alza in piedi in studio per accogliere Maria De Filippi, nella prima puntata del talent di Canale 5 registrata dopo la morte di suo marito Maurizio Costanzo.

Le indiscrezioni riferivano di un "diktat" della produzione: niente acclamazioni o cori da stadio, ma sobrietà. Non è andata proprio così: forse inevitabilmente, il tremendo lutto che ha colpito tutti i telespettatori italiani si è trasformato in una dimostrazione d'affetto tanto rumorosa quanto emozionante.

Maria entra sul palco con il consueto passo volitivo e veloce, ma la voce questa volta è incrinata, quasi strozzata: "Buongiorno, buongiorno a tutti...", esordisce tremante. Gli allevi sono tutti in piedi, gli insegnanti e giudici invece rimangono seduti. Lorella Cuccarini sussurra un "brava" verso l'amica, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Arisa sorridono commossi con gli occhi lucidi, Raimondo Todaro manda tre baci con la mano sulle labbra alla conduttrice. "Grazie, grazie, grazie", ripete la De Filippi.

"Ok, ci sediamo... Io inizierei sinceramente a lavorare come mi è stato insegnato e inizierei da voi", aggiunge Maria con un filo di voce, nel silenzio generale, prima che si alzi una ltro applauso, più contenuto ed emozionato, indirizzato idealmente anche a Maurizio Costanzo.