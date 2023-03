Mare Fuori, lo sfogo di Maria Esposito: "Abbastanza stupidi"

17 marzo 2023 a

a

a

“Leggo messaggi e commenti abbastanza 'stupidi'": Maria Esposito, una delle attrici protagonista della fiction Rai "Mare Fuori", lo ha scritto su Instagram dopo la messa in onda di una nuova puntata su Rai 2. La giovane, in particolare, ha attaccato chi pensa ci sia del tenero tra lei e un altro attore della serie tv, Massimiliano Caiazzo. I due, infatti, sul piccolo schermo vestono i panni di due innamorati. Ma nella vita privata sono entrambi fidanzati.

Fedez e Mare Fuori? "Muoio": spunta una foto clamorosa nel pieno della crisi | Guarda

"Ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, ma la mia vita privata non c’entra niente con il mio essere un’attrice professionista", ha chiarito l'attrice in una storia su Instagram. Poi ha aggiunto: "Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi 'stupidi' di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami, anche se magari non si vedono, sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie”.

"Spostati". Gelo dalla Venier: arrivano le star di Mare Fuori, finisce in disgrazia

“Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta nel credere nei miei sogni - ha ribadito Maria Esposito -. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo definitivamente questa parentesi 'inutile'. E soprattutto non mischiamo la vita privata con la vita professionale poiché sono due cose distinte e separate. Spero di essere capita”.