Storace contro Annunziata e Merlino: "Un ca*** di troppo? Non in televisione"

Francesco Storace, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 marzo non può proprio difendere Lucia Annunziata che a Mezz'ora in più, su Rai tre, rivolgendosi al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ad un certo punto ha sbottato e detto: "E fatele queste leggi, ca***". "Non pronuncerei mai le parole che ha detto Lucia Annunziata alla ministra Roccella, si può anche dibattere civilmente", sottolinea il giornalista. E la conduttrice lo incalza: "Non le è mai capitato, parlando con una persona, che le uscisse un ca*** di troppo, con tutto il rispetto?". "No", risponde Storace, "non in televisione".

Ieri 19 marzo la Annunziata stava discutendo animatamente con la Roccella della manifestazione organizzata a Milano sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Una manifestazione a cui hanno preso parte anche figure politiche come la segretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Beppe Sala. A un certo punto il ministro ha ribadito la sua tesi e ha dichiarato che il governo non intende negare i diritti alla comunità Lgbt: "Non esiste una negazione dei diritti dei bambini". Quindi le due hanno affrontato il tema della maternità surrogata. E qui si è scatenato il caos. "E fatele queste leggi, ca***", ha detto senza pensarci la Annunziata, che a quel punto si è portata le mani alla bocca e si è scusata sia con la Roccella e con i telespettatori: "Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico".