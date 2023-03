Mara Venier a Pupo: "Quelle donne le pagavi?", sconcerto in Rai

22 marzo 2023 a

Una drammatica intervista, quella di Pupo a Domenica In su Rai 1. Ma non sono mancati momenti di grande ilarità, anche grazie alle domande indiscrete di Mara Venier, padrona di casa. "Come hai avuto tanto successo con le donne? Le pagavi?", chiede Zia Mara. In studio cala l'imbarazzo ma è proprio Enzo Ghinazzi, questo il nome d'arte del celebre cantante toscano, a spezzare il gelo con una risposta di grande leggerezza e auto-ironia.

Il riferimento della Venier è alla movimentata vita sentimentale (e sessuale) del suo ospite, che da anni è uscito allo scoperto confessando di convivere con due compagne, pacificamente. Una famiglia "allargata" che vede la presenza anche di due figlie, Valentina e Ilaria. Alla domanda un po' impertinente della Venier, vinta dalla curiosità più malandrina e piccante, Pupo ha prima replicato con una fragorosa risata, quindi ha tirato in ballo la madre: "Quando a mia mamma chiedevano 'Com'è che suo figlio ha così successo con le donne?', lei rispondeva: 'Eh per forza le mantiene'. Ma non è mai stato così".





Decisamente più cupa la confessione sulla dipendenza dal gioco d'azzardo che per decenni ha attanagliato Pupo, proprio come suo padre. "Io sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con fatica, con dolore, con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano", ha premesso l'artista prima di citare il momento più buio della sua vita: "Un giorno, tornando dal casinò di Venezia, pieno di debiti e di problemi, senza un futuro, vedendo tutto nero davanti a me, mi fermai sul viadotto che divide l’Emilia-Romagna dalla Toscana della vecchia Autostrada del Sole. Era l'alba, parcheggiai la mia Jaguar, scesi e pensai di farla finita".

A ridestarlo da quel "oblio" il passaggio provvidenziale di un Tir: "Provocò un brusco cambiamento d'aria e mi destò dal torpore. Mi risvegliai e dissi: Ma cosa sto facendo?. Risalii in macchina, tornai a casa e nel settembre dello stesso anno mi chiamò Gianni Boncompagni per farmi condurre Domenica In con la Fenech proprio in questi studi e da lì ripartì la mia vita". E la Venier, commossa, si è alzata per baciarlo e ringraziarlo.