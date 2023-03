Striscia la Notizia, Juve e plusvalenze: "Si è ritirato", il ribaltone

22 marzo 2023 a

Ciro Santoriello si astiene dal processo. Il pubblico ministero si è tirato indietro a cinque giorni dall’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, quella legata alle presunte plusvalenze contestate alla Juventus. A tornare sull'argomento Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha ricordato i motivi dietro il cambio di passo. Quest'ultimo comunicato al capo dell’ufficio che l’ha accolta apprezzando "il suo alto senso istituzionale e il suo senso di lealtà e attaccamento all’ufficio" dimostrato dal magistrato esperto di reati economici.

Eppure la decisione sarebbe arrivata per evitare una nuova bufera. Nel 2019, durante un convegno, Santoriello sollevò un polverone. "Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti Juventino, contro i ladrocini in campo". Parole che portarono l’inviato Valerio Staffelli a intervenire. Striscia, a febbraio 2023, si è presentata al Palazzo di Giustizia di Torino per consegnargli un Tapiro d'oro gigante.

Intanto la procura di Torino ha depositato nuovi atti di indagine sul caso Juventus. Tra i documenti depositati potrebbe esserci una annotazione con una serie di integrazioni rispetto al materiale già presente nel fascicolo. Per questo non si esclude che la procura, in occasione dell'apertura dell'udienza preliminare, annunci una modifica dei capi di imputazione.