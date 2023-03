Fiorello? "Cosa ho scoperto su di lui": chi vuota il sacco dalla Bortone

23 marzo 2023 a

“Io di Fiorello ho scoperto che è una persona affettuosa, capace di tanto affetto": Fabrizio Biggio, che con lo showman siciliano presenta ogni mattina Viva Rai2, ha svelato com'è davvero Fiorello a telecamere spente. Lo ha detto a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Quella per me è la base di tutto, più del lavoro. Per me ormai è Rosario, siamo amici”, ha aggiunto l’attore comico.

Biggio ha rivelato anche che tra lui e Fiorello ci sono molte differenze: la principale è che mentre lo showman si sveglia prestissimo, a volte anche prima della sveglia, lui invece è molto pigro e preferisce dormire ogni volta che può. L'attore ha spiegato che la coppia formata da lui e Fiorello è nata grazie a una nota conduttrice Rai: "Andrea Delogu ci ha fatto conoscere, lei fu galeotta. È cominciato tutto dopo trenta secondi che ci conoscevamo. Quando ci siamo incontrati a Via Asiago 10, c’era un piccolo spin-off di un programma. Lui mi disse ‘Vieni con me’, mi fece sedere al suo fianco e dopo 30 secondi eravamo in onda insieme”.

Alla fine dell'intervista Biggio ha finto di essere rimasto male per una battuta della Bortone sulla bellezza. Anche se poi ha chiarito: “A me non me frega nulla, figurati, ma punto molto sul tuo senso di colpa”.