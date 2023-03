Maria De Filippi riceve un clamoroso appello: "Magari potessi farlo"

24 marzo 2023 a

Dopo aver trascorso diversi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Sarah Altobello si è proposta per un altro programma di punta del palinsesto Mediaset. Intervistata da Casa Chi, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha lanciato un appello a Maria De Filippi, rispondendo a una domanda sulla sua inclinazione verso gli uomini più grandi di lei: “Magari potessi andare al Trono Over. Faccio un appello a Maria, mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa”.

“L’agé è un modus operandi - ha spiegato la Altobello - dico sempre, sgargiante, diverso, questo modo di fare che non è comune, ormai lo devo ai giovani. Lo abbiamo appurato, l’ho visto nella Casa. Dove veramente ho visto delle cose”. Ovviamente si è parlato anche di Tony Toscano, che le ha fatto la proposta in diretta al GF Vip. C’è chi crede che la Altobello sia interessata all’eredità: “No, altrimenti avrei già sposato Toscano, sta messo bene”.

L’ex concorrente si definisce single: “Il fidanzamento è uno stato d’animo e in questo momento non mi sento tale”. Ecco perché non disdegnerebbe affatto la possibilità di entrare a far parte del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Inoltre la Altobello ha speso alcune parole per Attilio Romita, dal quale è rimasta molto delusa: “Con lui pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica”.