Antonella Clerici ci resta secca: chi prova a baciarla in diretta

Antonella Clerici e Alfio Bottaro hanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso della puntata di venerdì 24 marzo di È sempre mezzogiorno, su Rai1. La conduttrice ha accolto in studio Sal De Riso per preparare un nuovo dolce: il pasticciere si è presentato con Bottaro vestito da ladro e “beccato” mentre rubava del cioccolato. Dopo aver letto il terzo indizio del gioco (“gli artisti hanno quello di battaglia”), la Clerici ha scherzato: “Eccetto Alfio, gli altri ce l’hanno”.

Bottaro ha risposto chiedendo alla padrona di casa di avvicinarsi con la scusa di annusare il nuovo profumo: non appena la Clerici lo ha fatto, lui ha provato a baciarla, ma lei è riuscita a scansarsi in tempo. “È il mio cavallo di battagli questo”, ha ironizzato Bottaro tra lo stupore generale. “Facciamo finta di non aver sentito”, ha tagliato corto la Clerici, che non ha nascosto una risata. Oltre all’inaspettato tentativo di rubare un bacio, la puntata si è contraddistinta anche per una bella iniziativa della quale la Clerici si è fatta portavoce.

Nello studio è infatti arrivato un cesto pieno di uova di Pasqua dell’Ail, con la padrona di casa che ha invitato i telespettatori ad acquistare in questo fine settimana le uova in una delle tantissime piazze italiane in cui saranno disponibili (oltre 4.300). Il ricavato verrò donato all’Associazione italiana contro le leucemie e andrà interamente a sostegno della ricerca.