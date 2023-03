Barbara Palombelli a Forum? Una pesante critica: "Sceneggiate"

26 marzo 2023 a

Si parla di Forum, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, nella "posta di Alessandro Cecchi Paone". Qui un'ex telespettatrice lamenta la presenza di attori al posto dei veri protagonisti dei casi. "La credibilità del programma è data dai giudici, che sono dei veri giuristi, ma anche dalla conduttrice, che tiene ancorato il tutto all’attualità e alla sensibilità sociale", risponde Cecchi Paone sulle colonne del settimanale NuovoTV.

Ma non finisce qui. Cecchi Paone ribadisce: "Siamo tutti d’accordo sul fatto che Barbara sia il valore aggiunto e indiscusso di Forum, che è un programma complesso. È ormai fuori tempo insistere contro l’uso di attori per mettere in scena casi giudiziari veri o verosimili, perché si tratta di una scelta consolidata da molti anni".

Eppure la lettrice non è del tutto convinta, al punto di ammettere: "Ormai ho smesso, seppur a malincuore, di seguire la trasmissione, perché gli attori chiamati come protagonisti dei casi giudiziari spesso non si limitano solo a recitare ma mettono in atto delle vere e proprie sceneggiate […] La conduttrice, però, è una professionista seria". Non a caso gli ascolti premiano la trasmissione e la sua versione pomeridiana, Lo Sportello di Forum.