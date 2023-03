Uomini e Donne, caos in studio: roba troppo spinta, interviene la De Filippi

30 marzo 2023 a

Gemma Galgani ha ritrovato centralità a Uomini e Donne. Merito della controversa conoscenza con Silvio, che però potrebbe essere arrivata al capolinea. A consigliare alla dama torinese di mettere un punto a questa storia è stata proprio Maria De Filippi, che tra l’altro ha difesa delle critiche degli opinionisti e in particolare di Gianni Sperti. Quest’ultimo è dell’idea che la Galgani abbia messo in piedi un teatrino solo per essere di nuovo la protagonista della trasmissione.

Innanzitutto la De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Gemma e Silvio, che hanno subito dato vita a uno scontro acceso. La Galgani allora si è lamentato degli atteggiamenti e delle parole del cavaliere: “Non posso raccontare neanche alle mie amiche le cose che mi hai detto. Non mi fare passare per pazza, ho detto tutto alla redazione. Mi ha raccontato altre cose, fatti pesanti. Per cortesia! Ricorda quello che mi hai raccontato, quello che succede su Messenger e non dico altro”. Allora la De Filippi è intervenuta per suggerire di mettere fine a questa conoscenza, che sembra non andare da nessuna parte.

“Gemma - è stato il consiglio della padrona di casa - lascerei perdere. Non siete assolutamente in sintonia, mi sembra evidente. Mi sembra un rapporto malsano. Tu non hai interesse a continuare a frequentarlo. Se tu non ce l’hai e lui non ce l’ha… Lei dice: ‘Se tu non avessi avuto certi comportamenti, io avrei avuto anche un rapporto con te. Quando dici queste cose mi passa ogni poesia’. Spera che lui si renda conto che per lei quello che dice non è giusto. Sperava che questa cosa sarebbe stata tolta e che avrebbero ricominciato”.