Maria De Filippi, rarissimo video dietro le quinte: come viene ripresa

Maria De Filippi non è presente sui social ed è quindi rarissimo che appaiano in rete momenti che la ritraggono fuori dagli studi televisivi. Di conseguenza è diventato virale il video condiviso da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne che nel tempo è diventato il vero e proprio braccio destro della regina di Mediaset. Quest’ultima ha deciso di fare un’eccezione, consentendo la pubblicazione di una clip che ha stupito i suoi fan.

Non è chiaro se fosse in ufficio o in camerino, fatto sta che la De Filippi si è fatta riprendere mentre è in tuta e si diverte con Saki: è infatti noto che sia una grande amante degli animali, tanto è vero che non sono mancate occasioni in cui ha portato i cani nelle sue trasmissioni. Nel video pubblicato dalla Mennoia si vede la De Filippi che gioca con il cane e lo riempie di baci. Sicuramente l’affetto del suo amico a quattro zampe è importante per lei, che sta vivendo un momento molto delicato dal punto di vista personale.

Il video ha ovviamente spopolato su Instagram ed è presto stato rilanciato anche sugli altri social. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo ci hanno tenuto a lasciare un commento. Su tutti spicca quello di Sabrina Ferilli, grande amica della De Filippi: “Aah, nnamo bene!”, ha commentato la celebre attrice.