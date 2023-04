Pier Silvio, colpaccio Mediaset: "Chi strappa alla Rai"

19 aprile 2023 a

Qualcosa si muove a Mediaset. Stefano Coletta sarebbe a un passo dal passaggio. Il direttore di Rai 1 potrebbe presto approdare nelle reti di Berlusconi. A confermarlo una fonte anonima, che parla di incontri tra il Biscione e Coletta. Come riportato da Affaritaliani.it il condizionale è d’obbligo, ma, se tutto dovesse andare in porto, Coletta potrebbe finire alla direzione fiction di Mediaset, il cui ad è niente di meno di Pier Silvio Berlusconi. Complice il successo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nato a Roma nel 1965, Coletta è laureato in Lettere e Filosofia ed è giornalista professionista dal 1999. L'arrivo in Rai è da datare 1991, con esordi con contratti a termine come redattore, inviato e conduttore di programmi radiofonici (Radiodue 3131) e televisivi (su Rai 1 e su Rai 3). Poi nel 2001 viene assunto come funzionario. Dopo essere stato capoprogetto di programmi di prima e seconda serata come (tra questi Amore Criminale e Italiani brava gente), Coletta nel 2013 diventa vicedirettore di Rai 3 con le deleghe al palinsesto e al marketing.

Grande svolta qualche tempo dopo quando viene chiamato a dirigere Rai 3. Nel gennaio 2020 è nominato direttore della Direzione Intrattenimento prime time e gli viene affidata la responsabilità ad interim della direzione di Rai 1 fino a giugno 2022. Che dunque il suo nome possa far gola a Mediaset? Al momento non c'è nulla di certo, ma la voce ai piani alti continua a circolare.