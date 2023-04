Verissimo, Sonia Bruganelli: "Io e Paolo Bonolis? Come stanno le cose"

23 aprile 2023 a

"Tu ci conosci Silvia, secondo te noi saremo mai venuti qua per dire 'Ci separiamo'?": Sonia Bruganelli lo ha detto alla Toffanin a Verissimo a proposito del gossip sulla crisi con Paolo Bonolis. Per diversi giorni, la notizia della fine del matrimonio sarebbe stata data addirittura per certa. "FantaTv", ha replicato allora la padrona di casa. "Fanta tv esatto", ha rimarcato la Bruganelli.

Parlando della reazione a questa fake news, l'opinionista del GfVip ha rivelato: "La prima reazione è stata di stupore perché non venendo da noi ci sono rimasta basita, poi io e Paolo stiamo insieme da 26 anni quindi siamo una coppia forte da un punto di vista di anime. La prima cosa è stata quella di dimostrare che non ne sapevamo niente. Ora è importante sottolineare di come qualsiasi scelta di chi è sotto i riflettori non possa prescindere dalla volontà di comunicazione. Se è un'ipotesi bisogna fare attenzione perché ci sono dei figli".

"Stiamo insieme, ci vogliamo bene, non abbiamo bisogno di comunicare nulla - ha proseguito la Bruganelli -. Il gossip forse è nato perché sono due anni che dico che vado a vivere da sola e ancora casa manco è pronta o forse perché era finito da poco il GfVip. Sono andata a Trieste per tranquillizzare mio figlio Davide che invece era sereno e tranquillo". Durante l'intervista poi è arrivato a sorpresa anche Paolo Bonolis, che ha detto: "Non devo aggiungere niente". E lei ha ironizzato: "Poi dici che uno lo lascia".