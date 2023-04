Costamagna? Insulta Cruciani, si auto-cita e viene derisa: fuori controllo

28 aprile 2023 a

Si parla del boom del turismo in Italia e del problema che però non si riescono a trovare i camerieri ed altri lavoratori stagionale da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 27 aprile, e Luisella Costamagna, che è in collegamento, commenta ironica: "Mancano i camerieri in compenso siamo pieni di camerieri del potere. Non si cercano perché siamo a posto". E Giuseppe Cruciani, che è presente in studio, ribatte: "La battuta la accettiamo...". E la giornalista insiste: "Ah, quindi ti sei sentito chiamato in causa?!". "Ma figurati se posso sentirmi chiamato in causa", ribatte il conduttore de La Zanzara, su Radio 24.

Mancano i camerieri? Non certo i camerieri del potere… ahahah https://t.co/k3kFPZaUDc — luisella costamagna (@luisellacost) April 28, 2023

Un botta e risposta che deve aver talmente tanto soddisfatto Luisella Costamagna da averla pubblicata in un post sulla sua pagina Twitter dove ha anche riso della sua stessa battuta, ragione per la quale si sono scatenati gli sfottò degli utenti. "Ammazza Luisella che frase illuminante la tua… Per niente alla ricerca dell’applauso facile. Come sta messo male il giornalismo italiano", commenta uno. "Chissà come mai lo dici ora? In questi ultimi 11 anni non te ne eri accorta? Mannaggia la miseria eh!? La faziosità questa sconosciuta", attacca un altro. E ancora: "Una battuta molto arguta questa, meritevole di grande evidenza... Probabilmente è più adatta a una infantile lite tra condomini dispettosi".