Loretta Goggi, drastica decisione: subito dopo il suo show in Rai...

Che fine farà Benedetta Primavera, il one woman show di Loretta Goggi? La cantante nelle scorse settimane è tornata da grande protagonista sul piccolo schermo dopo anni di lontananza dalle telecamere. E lo ha fatto per uno show tutto suo, durante il quale i telespettatori hanno avuto la possibilità di ripercorrere la straordinaria carriera dell'artista. Al suo fianco in questa avventura il duo comico composto da Luca e Paolo. Purtroppo, però, gli ascolti non sarebbero stati entusiasmanti.

Stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore, pare che Benedetta Primavera non avrà una seconda edizione. A rivelarlo è stato il magazine Vero: “Non ci sarà una seconda edizione dello show di Loretta Goggi". Il settimanale, però, ha precisato anche che la Goggi tornerà nella prossima stagione televisiva come giurata di Tale e Quale Show accanto a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Lo stesso Carlo Conti, che presenta lo show, ha confermato la presenza di Loretta in giuria in una recente intervista al Fatto Quotidiano: “È un equilibrio perfetto che non si può cambiare”.

Conti allo stesso tempo ha respinto i rumor circolati ultimamente su un presunto abbandono di Malgioglio: "Ci sarà per un accordo di comproprietà con Amici”, ha chiarito il conduttore, togliendo di mezzo così ogni dubbio.