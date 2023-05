Affari Tuoi, Amadeus: "E' morto pochissimi giorni fa", gelo in studio

09 maggio 2023 a

"E’ un numero con un significato importante perché il 2 maggio è morto mio nonno": la concorrente di Affari Tuoi ha fatto commuovere Amadeus nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Maria Carmela, rappresentante della regione Molise, nel corso del gioco è stata affiancata dalla sorella. E a un certo punto ha deciso di rinunciare al suo pacco per prendere il numero 2, spiegando il toccante motivo alla base della sua scelta. “2 maggio? E’ morto pochissimi giorni fa quindi…”, ha sottolineato il conduttore. E la concorrente, con gli occhi pieni di lacrime, ha annuito.

“Forse è mio nonno che vuole darmi un numero preciso, ha poi aggiunto Maria Carmela. Tuttavia, prima di rinunciare al suo pacco, che aveva il numero 18, la concorrente ha rivelato che anche questo numero ha per lei un significato: “Nel 2018 è nato mio figlio”. Alla fine la donna ha scelto di non aprire il numero 18 fino all’ultimo step del programma. Dunque al momento decisivo si è ritrovata con questi due pacchi: quello da lei scelto, il numero 2, e quello a cui ha rinunciato, ovvero il 18. “Entrambi questi numeri hanno un significato importante per te, anche se molto diverso tra loro”, ha ricordato Amadeus nei minuti finali.

Le due opzioni rimaste alla fine del gioco erano 10mila e 50mila euro, entrambe ovviamente positive. In ogni caso, un po' di amarezza c'è stata: aprendo il pacco numero 2, Maria Carmela e la sorella hanno scoperto di avere i 10mila euro. “Peccato, nel pacco numero 18 che la sorte ti aveva affidato c’erano i 50mila”, ha commentato dispiaciuto il conduttore.