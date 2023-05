Le Iene, Belen cade nel corridoio e sbotta: "Caz***o ridi?"

Roberto Tortora 17 maggio 2023 a

Non è importante cadere, ma rialzarsi diceva qualcuno. Anche quando si tratta di uno studio televisivo, pieno di corridoi angusti e cavi elettrici ovunque. Così, è cascata – e rovinosamente – pure Belen Rodriguez, in apertura dell’ultima puntata de Le Iene. Il programma stava iniziando e la showgirl argentina, sulle note di Fallin with Me dei The Struts, stava facendo il suo ingresso a ritmo di musica. Fatale il tentativo di salutare Nathan Kiboba con un “high five”.

Immediatamente i presentatori dello show di Italia Uno, Nathan e Max Angioni, sono corsi a sincerarsi delle condizioni della collega che, fortunatamente, non si è fatta male: è rimasta a terra scoppiando in una fragorosa risata per la gaffe clamorosa. Subito il video dell’inciampo è diventato virale sui social e anche la mamma Veronica, resasi conto che non c’è stato nessun danno, è scoppiata in una rumorosa risata, pubblicando addirittura sui suoi profili social il filmato. La donna compare spesso sui profili Instagram dei figli, ma è anche lei stessa molto attiva sui social.

Belen non ha tardato a replicare su Instagram con un commento: “Non c’è un ca***o da ridere, ahahahah”. Un commento live tra una pausa e l’altra del programma che va in diretta. Il video in questione ha suscitato tante risate e tanti commenti a favore di Belén. Da sempre amata e apprezzata, gli utenti hanno esaltato la sua bravura, simpatia e bellezza.

Max Angioni, che ha lanciato il primo servizio per permettere alla showgirl di rialzarsi, una volta rientrati in studio ha subito scherzato su quanto appena accaduto: “Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata”. E poi la risposta ironica della modella 38enne: “Non sono caduta, lo avete immaginato”. Questo il suo commento prima di zoppicare e fingere un forte dolore alla schiena. La trasmissione poi, è proseguita per il meglio senza alcun intoppo, con i servizi scelti per la serata.