Verissimo, Toffanin in imbarazzo: “Fuori onda”, cosa si sente per sbaglio

20 maggio 2023 a

a

a

Verissimo ha dedicato una puntata speciale all’ultima edizione di Amici, che è stata vinta da Mattia Zenzola. Per il ballerino si tratta di una vera e propria rivincita, dato che lo scorso anno era stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio: quest’anno ci ha riprovato e non solo è arrivato al Serale, ma ha addirittura vinto. Una gran bella storia, che Silvia Toffanin ha raccontato con l’aiuto della madre e della compagna di ballo.

Stop a Verissimo? Colpaccio-Toffanin: dove la piazzano

Nel corso dell’intervista è stato però notato un dettaglio che non c’entra nulla con Mattia né con Amici: molti telespettatori si sono accorti che spesso partivano degli applausi completamente fuori onda, dovuti forse a un errore di montaggio. In precedenza c’era stato anche un mezzo problema con il playback: errori che sono subito diventati virali sui social, dato che Verissimo è una trasmissione molto seguita, figurarsi in un’occasione speciale come questa.

"Al mattino...". Droghe e alcol, il dramma di Asia Argento: Toffanin sconvolta

In studio dalla Toffanin si sono infatti presentati i quattro finalisti, accompagnati dai rispettivi professori. Sono anche stati ospiti due di tre giudici del programma, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Nelle ultime ore girano tra l’altro delle voci proprio su Giofrè, che nella prossima edizione potrebbe entrare nella scuola in qualità di professore.