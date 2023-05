Elisabetta Piccolotti, ira furibonda da Floris: "Tu questo non lo dici"

24 maggio 2023 a

"Questa cosa non si può dire". Con l'indice puntato Elisabetta Piccolotti bacchetta Massimo Magliaro che in diretta televisiva nel salotto di Giovanni Floris su La7 ha appena pronunciato una frase sessista rivolta ad Anna Falcone. L'intellettuale e storico della destra italiana rivolgendosi all'avvocato Falcone aveva appena detto: "Con il fatto che è una bella donna non può dire tutto, sta dicendo idiozie". E no! La Piccolotti ha tirato fuori la femminista che è in lei e infervorata è salita in cattedra per redarguire Magliaro. "Devono arrivare delle scuse ad Anna Falcone perché non si può dire a una donna che può dire qualsiasi cosa e svilirne la parola dicendo che lo può fare perché è bella. Questa cosa non si può dire. Belle, brutte noi parliamo e vale sempre allo stesso modo". "Questo è maschilismo e il maschilismo pervade la vostra cultura", tuona la pasionaria di Sinistra Italiana.

"Lei è una bella donna, ma...". Clamoroso Magliaro: rissa con la Falcone, Floris in imbarazzo | Video

Magliaro, ovviamente si scusa "di essersi male espresso" ma, ci tiene a sottolineare rivolgendosi direttamente alla Falcone che "la sostanza del mio giudizio su quello che ha detto lei non cambia neanche di mezzo centimetro". Replica Falcone dopo aver ringraziato la compagna Piccolotti: "Rispetto il suo giudizio perché mi sono formata sulla Costituzione che garantisce la pluralità e la libertà di pensiero per tutti. Ma è inollerabile che il vostro pensiero venga imposto come pensiero unico". Elisabetta Piccolotti vorrebbe continuare la sua lezione antimaschilista, ma Giovanni Floris taglia corto: "Magliaro ha avuto un'espressione infelice e si è scusato. Andiamo sui contenuti...". "E sì, sui contenuti", gli fa eco la deputata di SI.